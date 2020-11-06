Слідчий суддя відклав розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів на 11:30 та 13:00 12 листопада.

Вищий антикорупційний суд вкотре не зміг обрати запобіжні заходи голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і його заступнику Євгену Аблову через їхню неявку на засідання.

Про це повідомляє пресс-служба суду.

"Голова Окружного адміністративного суду Києва та його заступник в черговий раз не з’явилися до Вищого антикорупційного суду на судове засідання для обрання запобіжних заходів", - йдеться в повідомленні.

Слідчий суддя ВАКС постановив відкласти розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів на 11:30 та 13:00 12 листопада.

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Справа Окружного адмінсуду: що було до цього

11 серпня у НАБУ заявили про оголошення у розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення держвлади влади керівництвом ОАСК. Йшлося про Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Миколу Сіроша, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця. 12 серпня в Окружному адмінсуді Києва запевнили, що оголошені в розшук судді - на робочих місцях.

17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА).

Надалі детективи НАБУ пред'явили підозру у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівникові Держсудадміністрації Зеновію Холоднюку.

Пізніше цю інформацію підтвердили в НАБУ і відзначили, що триває процес вручення підозр ще 4 особам.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Пізніше Вовк і голова ДСА Холоднюк заявили, що їм не вручали повідомлення про підозру.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від судочинства голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Також ВРП повернула генпрокурору Ірині Венедиктовій три клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК і ще два відмовилася задовольнити. Рішення ВРП стосуються заступника голови ОАСК Євгена Аблова, суддів Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Ігоря Качура та Володимира Келеберди.

1 жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади. 22 жовтня ЗМІ повідомили, що голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про відставку.

3 листопада Національне антикорупційне бюро оголосило суддю Вовка у розшук.

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Автор: Антоніна Доломанжи