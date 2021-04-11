Резніков припустив, що буде не останнім міністром реінтеграції.

Перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що повноцінна реінтеграція українських територій після їх звільнення триватиме близько 25 років.Читайте такожУ Росії заявили, що не віддадуть Україні окупований Крим

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

Резніков припустив, що буде не останнім міністром реінтеграції.

"Повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацією, буде тривати не менше покоління, тобто приблизно 25 років... Деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу, а далі - кропіткий процес повноцінної реінтеграції. Але деокупація в моїй присутності, маю надію, ще відбудеться, я це відчуваю", - зазначив він.

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Автор: Антоніна Доломанжи