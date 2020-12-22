Олександр Корнієнко заявляє, що інформація про існування у фракції нібито листа до депутатів про недопустимість відпочинку на дорогих курортах не відповідає дійсності.

Перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявляє, що відпочиватиме на новорічно-різдвяні свята на дешевому курорті в Єгипті.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, що нібито деякі депутати фракції “Слуга народу”, незважаючи на заборону їхати на дорогі курорти, зокрема, народний депутат Валерій Колюх шукав дорогий курорт в Домініканській Республіці.

Корнієнко зазначив, що інформація про існування нібито листа у фракції до депутатів про недопустимість відпочинку на дорогих курортах не відповідає дійсності.

Він запевняє, що жодних розпоряджень з цього приводу у фракції не було.

«Щодо Колюха, то людина може цікавилася, наводила якісь довідки. Але не було ніяких там заборон...», - сказав Корнієнко.

За його словами, «у багатьох депутатів є природна позиція - нікуди за дорого не їхати, розуміючи ситуацію в країні, розуміючи ситуацію в світі, розуміючи пандемію, розуміючи інформацію про нові штами».

«Можна поїхати в країну «зеленої» зони, а повернутися з країни, я вибачаюсь, «червоної» зони і потрапити на самоізоляцію», - зауважив він.

Він стверджує, що багато депутатів спокійно реагують на можливість провести відпочинок або в Україні, або в доступних країнах.

При цьому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія додав до слів Корнієнка, що там лише шість доступних країн залишається.

Корнієнко, говорячи про свій відпочинок, зазначив: «Я збираюсь на недорогий курорт - називається «Єгипет». Думаю, що більшість українців мене там можуть зустріти».

Арахамія пожартував, звертаючись до Корнієнка: «Анонсуйте: куди, коли. І всі журналісти приїдуть у відрядження».

Корнієнко відреагував на ці слова наступним чином: «Якщо комусь цікаво, то нехай напишуть запит… І я вам відповім».

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Автор: Надя Пришляк