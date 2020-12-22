Перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявляє, що відпочиватиме на новорічно-різдвяні свята на дешевому курорті в Єгипті.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, що нібито деякі депутати фракції “Слуга народу”, незважаючи на заборону їхати на дорогі курорти, зокрема, народний депутат Валерій Колюх шукав дорогий курорт в Домініканській Республіці.
Корнієнко зазначив, що інформація про існування нібито листа у фракції до депутатів про недопустимість відпочинку на дорогих курортах не відповідає дійсності.
Він запевняє, що жодних розпоряджень з цього приводу у фракції не було.
«Щодо Колюха, то людина може цікавилася, наводила якісь довідки. Але не було ніяких там заборон...», - сказав Корнієнко.
За його словами, «у багатьох депутатів є природна позиція - нікуди за дорого не їхати, розуміючи ситуацію в країні, розуміючи ситуацію в світі, розуміючи пандемію, розуміючи інформацію про нові штами».
«Можна поїхати в країну «зеленої» зони, а повернутися з країни, я вибачаюсь, «червоної» зони і потрапити на самоізоляцію», - зауважив він.
Він стверджує, що багато депутатів спокійно реагують на можливість провести відпочинок або в Україні, або в доступних країнах.
При цьому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія додав до слів Корнієнка, що там лише шість доступних країн залишається.
Корнієнко, говорячи про свій відпочинок, зазначив: «Я збираюсь на недорогий курорт - називається «Єгипет». Думаю, що більшість українців мене там можуть зустріти».
Арахамія пожартував, звертаючись до Корнієнка: «Анонсуйте: куди, коли. І всі журналісти приїдуть у відрядження».
Корнієнко відреагував на ці слова наступним чином: «Якщо комусь цікаво, то нехай напишуть запит… І я вам відповім».
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