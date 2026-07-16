Сирський вперше публічно відреагував на відставку Федорова

Він побажав йому й надалі залишатися "в команді України".

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побажав Михайлу Федорову після відставки з посади міністра оборони України й надалі залишатися "в команді України". Про це він написав у Telegram.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України", – сказано в повідомленні.

Також він зазначив, що пишається тим, що завдяки Київській оборонній операції у 2022 році вдалося відстояти Київ.

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"І тепер у цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, ухвалюватися рішення", – написав Сирський.

За його словами, щоб такі заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні, необхідно зосередитися на війні та на ефективній стратегії, яка "зараз демонструє конкретні результати".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому залишитися в команді та стати радником. Проте він відмовився від пропозиції.

За словами Федорова, він сім років поруч із президентом робив реформи й був у тих "гарячих точках трансформації країни", куди його відправляли.

Федоров також розповів, що пропонував замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на начальника Генштабу Андрія Гнатова.

За його словами, такі кадрові рішення необхідні, якщо Україна хоче перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, де сильні лідери та командири будуть розвиватися, їх не будуть придушувати.

Після відставки Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра України весь уряд пішов у відставку, зокрема й Федоров з посади міністра оборони України. Президент Володимир Зеленський не пропонує знову його кандидатуру.

Сьогодні, 16 липня, в Києві та інших містах частина людей вийшла на акції, закликаючи Зеленського повернути Федорова в Міністерство оборони.

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