За кілька годин до Нового року перша леді Олена Зеленська привітала українців з цим святом.
Читайте такожСтало відомо, де відзняли новорічний ролик ЗеленськогоПривітання вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Нехай кожне бажання, загадане в новорічну ніч, - збудеться! З прийдешнім Новим роком!"- лаконічно написала Зеленська.
На фото перша леді України постала в штанному костюмі смарагдового кольору і шовковій блузі. Образ вона доповнила зібраним волоссям і непомітним макіяжем. Позувала Зеленська біля прикрашеної ялинки.
Де Зеленський святкуватиме Новий Рік
Президент Володимир Зеленський святкуватиме Новий Рік у західній резиденції в селі Гута Івано-Франківської області.
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