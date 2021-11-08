У листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому відбудеться ротація керівництва.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга народу".

Про це речниця фракції Юлія Палійчук повідомила у Telegram.

"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера", - написала вона.

За словами Палійчук, у листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому відбудеться ротація керівництва.

Читайте такожЗеленський вніс зміни у склад РНБО: які відбулись перестановкиЗа словами самого Корнієнка, президент Володимир Зеленський поставив перед ним низку завдань:

реформа парламенту;

запровадження президентського плану трансформації країни;

побудова якісніших відносин із місцевою владою;

якісна робота парламенту та рух до його відкритості.

При цьому він запевнив, що залишається у партії "Слуга народу".

Як раніше повідомляв УНІАН, на засіданні 19 жовтня народні депутати обрали першого заступника голови Верховної Ради. Ним став Олександр Корнієнко від фракції "Слуга народу". За його кандидатуру проголосували 256 народних депутатів. Не голосували в повному складі фракції "ОПЗЖ", "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина". Після цього він анонсував з'їзд партії "Слуга народу"

Автор: Антоніна Доломанжи