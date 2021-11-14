Кандидатів на посаду голови "СН" висунуть на з'їзді політсили, який відбудеться у понеділок, поділився нардеп.

Є п’ять найімовірніших кандидатів на посаду голови партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка.

Політсилу можуть очолити нардепи Галина Янченко, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко та Андрій Мотовиловець розповів "слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Народний обранець додав, що кандидатів на пост висуватимуть у понеділок, 15 листопада, на з'їзді "СН".

"…Але висувати безпосередньо кандидатів – ще не означає, що буде 100% відразу проголосовано. Може бути якийсь другий тур чи ще щось. Але ми це побачимо в понеділок", – додав нардеп.

Читайте такожВерховна Рада поповниться трьома новими "слугами народу"Нагадаємо, 19 жовтня Олександра Корнієнка обрали першим заступником голови Верховної Ради.

Пізніше – 8 листопада – він склав повноваження голови "Слуги народу", щоб "глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера".

Потім стало відомо, що питання про зміну керівника партії розглянуть на її з'їзді, який відбудеться у листопаді.

Корнієнко говорив, що політсилу може очолити жінка. Перший віце-спікер додав, що кандидатом на посаду буде гідна людина, яка себе добре показувала "і в парламенті, і в професійній, і в роботі з депутатами, і в партійному будівництві".

Автор: Екатерина Присяжнюк