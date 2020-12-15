Очолити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України може голова Держслужби геології та надр Роман Опімах.
Про це УНІАН повідомило джерело в партії "Слуга народу".
Сьогодні увечері спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив про те, що у Раду надійшли заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів та міністра у справах ветеранів. Перед цим Разумков повідомляв, що у складі уряду є декілька кандидатів на звільнення.
Нагадаємо, сьогодні народні депутати від "Слуги народу" проводять засідання фракції в КВЦ "Парковий". Планується обговорення кандидатур на посади міністрів. На засіданні присутній президент Володимир Зеленський.
Як повідомило джерело УНІАН, Юрій Вітренко претендує на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики; Сергій Шкарлет на посаду міністра освіти; Юлія Лапутіна на посаду міністра у справах ветеранів.
Хто такий Роман Опімах
Роман Опімах народився 8 лютого 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, отримавши ступінь магістра міжнародних відносин.
Державну службу геології та надр України Опімах очолив у 2019 році. До цього працював виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України (2016—2019); радником міністра енергетики та вугільної промисловості (2015—2016). До цього був керівником нафтогазового напряму у координаційному центрі із зв'язків з Кабінетом Міністрів у Адміністрації президента України (2014—2015). У самій Адміністрації президента почав працювати у 2006 роц.
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