Голова Держслужби геології та надр Роман Опімах може бути призначений міністром.

Очолити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України може голова Держслужби геології та надр Роман Опімах.

Про це УНІАН повідомило джерело в партії "Слуга народу".

Сьогодні увечері спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив про те, що у Раду надійшли заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів та міністра у справах ветеранів. Перед цим Разумков повідомляв, що у складі уряду є декілька кандидатів на звільнення.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати від "Слуги народу" проводять засідання фракції в КВЦ "Парковий". Планується обговорення кандидатур на посади міністрів. На засіданні присутній президент Володимир Зеленський.

Як повідомило джерело УНІАН, Юрій Вітренко претендує на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики; Сергій Шкарлет на посаду міністра освіти; Юлія Лапутіна на посаду міністра у справах ветеранів.

Хто такий Роман Опімах

Роман Опімах народився 8 лютого 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, отримавши ступінь магістра міжнародних відносин.

Державну службу геології та надр України Опімах очолив у 2019 році. До цього працював виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України (2016—2019); радником міністра енергетики та вугільної промисловості (2015—2016). До цього був керівником нафтогазового напряму у координаційному центрі із зв'язків з Кабінетом Міністрів у Адміністрації президента України (2014—2015). У самій Адміністрації президента почав працювати у 2006 роц.

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Автор: Ірина Погоріла