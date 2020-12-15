Нардеп розповів, які кадрові зміни готуються в уряді.

Віце-прем'єром з палива та енергетики буде призначений Юрій Вітренко, а Міністерство освіти на постійні основі очолить виконувач обов'язків Сергій Шкарлет. Крім того, глава Міністерства у справах ветеранів Сергій Бессараб може втратити посаду.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Я можу підтвердити інформацію, що виконувача обов'язків міністра освіти Шкарлета планують призначити на постійну основу. Щодо запровадження посади віцепрем'єр-міністра з питань палива та енергетики буде розглядатися кандидатура Вітренка", - повідомив він.

Качура також додав, що обговорюється звільнення міністра у справах ветеранів:

"Думаю, що кадрова пропозиція повинна ще надійти. Поки що немає кандидатури, але вже назріли в уряді рішення і пропозиції по звільненню цього міністра з посади".

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Автор: УНІАН