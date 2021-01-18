Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки практично не змінився: в 2019 був 42%, а в 2020 – 41%.

В Україні 41% громадян довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють.

Читайте такожОпитування: Зеленський очолює президентський рейтинг, а "Слуга народу" - парламентськийПро це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що КМІС проводить вивчення ставлення населення до соціологічних опитувань раз на рік, у грудні.

«Грудневе опитування 2020 року засвідчило, що 41% опитаних довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% відсотків – не довіряють, інші не мають певної думки з цього приводу», - наголосили в КМІС.

Констатується, що рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки практично не змінився: в 2019 був 42%, а в 2020 – 41%. Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +20%, рік тому він дорівнював +21% (невелике статистично незначуще зниження).

*** Всеукраїнське опитування громадської думки Київський міжнародний інститут соціології провів з 1 по 12 грудня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2001 респондентів, які мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим), за вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2.8% для показників, близьких до 25%, 2.0% - для показників, близьких до 10%, 1.4% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Костянтин Гончаров