ОПЗЖ заявила, що буде брати участь у тих засіданнях, що «відповідають соціально-економічним потребам».

Фракція «Опозиційна платформа – За життя» залишила сесійну залу на початку позачергового засідання Верховної Ради, яке присвячене ескалації російсько-українського збройного конфлікту на сході України.

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Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Олександр Колтунович від ОПЗЖ заявив про «колосальний економічний колапс», і що фракція не збирається брати участь у засіданні, на якому не йдеться, зокрема, про тарифи на комунальні послуги.

«Якщо немає цих питань у порядку денному, наша фракція не буде брати участь у таких засіданнях. Ми покидаємо цей зал, доки тут не з’являться ті питання, які відповідають соціально-економічним потребам в Україні», – заявив він.

Однопартійці підтримали Колтуновича оплесками й всі разом покинули парламентську залу.

Перше позачергове засідання Ради присвячене розгляду постанови про заяву Верховної Ради щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту (№5312) у зв’язку з убивством чотирьох військових на фронті.

На засіданні заслухали головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака щодо останніх подій в ООС.

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автори: Яна Ставська, Надя Пришляк