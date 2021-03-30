Засідання скликано на вимогу 155 народних депутатів України.

Розпочалося перше позачергове пленарне засідання Верховної Ради України щодо загострення ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні буде заслухано головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.

Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Засідання скликано на вимогу 155 народних депутатів України.

Крім того, розглядатиметься проект постанови про заяву Верховної Ради щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту (№5312).

Після цього сьогодні має відбутися ще два позачергових засідання ВР.

Загострення на Донбасі: обстріл під Шумами 26 березня

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила Про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автори: Надя Пришляк, Тетяна Поляковська