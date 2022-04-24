Під час зустрічі сторони планують обговорити постачання зброї та гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна до України.

За його словами, під час зустрічі планують обговорити постачання зброї та гарантії безпеки для України.

"Чому важливо, щоб до нас приїжджали іноземні лідери? Не можна зараз до нас приїжджати з порожніми руками, а ми очікуємо не просто презентів чи якихось тортиків, ми чекаємо на конкретні речі та конкретну зброю. Тому я вважаю, що ми зможемо отримати від Сполучених Штатів домовленості або частину того пакета з озброєння України, про яке ми домовлялися раніше", – сказав він під час прес-конференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.

"Ми до всіх лідерів звертаємось – ми не країна для трагічних селфі, у нас реальна війна…але приїжджайте, будь ласка, але з тією допомогою, про яку ми говорили", – додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що 26 квітня у Німеччині має відбутися зустріч щодо довгострокової військової допомоги Україні. Щонайменше 20 країн вже підтвердили свою участь у ній.

Сьогодні стало відомо, що Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери. Про це заявив губернатор штату Джим Джастіс. Бронетранспортери M-113 будуть відправлені за запитом Міноборони України. Їх кількість "не розголошується".