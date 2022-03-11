П'ять країн приєдналися до залучення Російської Федерації до міжнародної відповідальності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в ефірі телемарафону.
"У національних судах відкриті тисячі проваджень. До нас приєдналися 5 країн. Словаччина, Німеччина, Польща, Естонія, Литва відкрили свої виробництва. Будемо рухатися єдиним юридичним фронтом у міжнародних судах".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
На початку березня Міжнародний кримінальний суд за зверненням 39 країн почав розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в результаті російського вторгнення в Україну.
7 березня в Міжнародному Суді ООН почалися слухання за позовом України до Росії у справі за звинуваченням у геноциді.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.