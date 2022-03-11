Це Словаччина, Німеччина, Польща, Естонія, Литва.

П'ять країн приєдналися до залучення Російської Федерації до міжнародної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в ефірі телемарафону.

"У національних судах відкриті тисячі проваджень. До нас приєдналися 5 країн. Словаччина, Німеччина, Польща, Естонія, Литва відкрили свої виробництва. Будемо рухатися єдиним юридичним фронтом у міжнародних судах".

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