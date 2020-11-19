Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій також повідомив, що має намір прийти на цей допит.

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що його викликали на допит до Державного бюро розслідувань щодо подій Революції гідності.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН, коментуючи інформацію про те, що нібито ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна про нібито вчинення у 2013-2014 роках державного перевороту.

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Парубій зазначив, що отримав повістку.

"У повістці йдеться про події на Майдані 2013-2014 років. Я збираюся піти на допит. Мене вже викликали на цей понеділок (23 листопада), на 16:00, але мій адвокат їм зателефонував, і вони сказали, що перенесуть допит. Якщо викличуть ще раз, то піду", - сказав Парубій.

Водночас він зазначив, що не пам'ятає, щоб у повістці були слова "державний переворот", і додав, що викликаний на допит як свідок.

Обшуки у музеї Революції гідності: що відомо

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у нього вдома повідомив директор музею.

На сторінці музею у Facebook йдеться, що слідчі Служби безпеки України під час обшуку вилучили документи з кабінету бухгалтерії.

Пошивайло заявив, що під час слідчих дій в його помешканні вилучено жорсткий диск з історією створення музею.

У поліції повідомили, що обшуки в музеї проводяться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ і перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються", - заявили у поліції.

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Автор: Дмитро Хилюк