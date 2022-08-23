Він назвав неправдивими спроби створити видимість, що всі попереджали про війну, і тільки Україна не вірила в це.

Деякі міністри закордонних справ G7 за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії сумнівалися, що в Україні почнеться велика війна.

Про це в інтерв'ю Факти ICTV розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

За словами міністра, 19 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки він проводив зустріч з колегами з країн G7.

"Кілька міністрів підійшли до мене і тихенько на вухо сказали: ви не поспішайте, у нас свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна. 19 лютого. Тому спроби побудувати матрицю, що всі вірили в одне, і тільки Україна в щось не вірила, є помилковими",- наголосив Кулеба.

Глава МЗС не розкрив імена цих міністрів. Він додав, що тепер Україна і партнери більше довіряють даним американської розвідки.

"Безумовно, після їх, на жаль, тріумфального успіху з передбаченням масштабів нападу РФ сумнівів у даних американської розвідки зараз немає ні у нас, ні у наших інших партнерів, які до 24 лютого також сумнівалися в правдивості цих свідчень", – підсумував Кулеба.

Як раніше повідомляв УНІАН, перед вторгненням РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив президента Росії Володимира Путіна, що Україна не зможе стати членом НАТО "у найближчі 30 років".

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