Лідери держав говорили про перебіг перемовин у Стамбулі між делегаціями України та РФ.

Після зустрічі української та російської делегацій в Стамбулі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поговорили телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

За його словами, саме переговори делегацій України і РФ в Стамбулі були основною темою цієї телефонної розмови.

Пізніше Зеленський у Телеграм підтвердив, що під час телефонної розмови було обговорено зустріч у Стамбулі. Глава держави запевнив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

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"Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Росія вже понад два місяці залишає без відповіді американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню, ігнорує всі можливі заклики, висуває нереалістичні умови та не показує готовності закінчувати війну.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі вперше з 2022 року відбулася зустріч між представниками України та Росії. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров. Російську - помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський.

Українська делегація поїхала на переговори, щоб говорити про повне та безумовне припинення вогню щонайменше терміном на 30 діб. Крім того, Україна очікувала від Росії здійснення гуманітарних кроків - повернення насильно депортованих українських дітей та обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Також українська сторона мала намір говорити про можливість прямої зустрічі між Зеленським і Путіним у форматі "віч-на-віч".

При цьому, російська делегація виголосила нереалістичні вимоги до України. Росіяни зажадали, аби Україна вивела Сили оборони з областей, які загарбники не можуть захопити. Росіяни заявили, що це є їхньою умовою для припинення вогню.

Як повідомив Умєров після зустрічі, українська та російська делегації обговорили питання обміну військовополоненими і погодились здійснити обмін в форматі "1000 на 1000".

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