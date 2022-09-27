Секретар РНБО наголошує, що чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим будуть "гірші умови і більші суми".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що Україна виступає за проведення переговорів з Російською Федерацією стосовно відшкодування і виплати контрибуцій і репарацій за усі руйнування, скоєні за час війни Росії проти України.

Про це Данілов повідомив у мікроблозі Twitter.

"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків", - заявив Данілов.

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Переговори між Україною та Росією

Як відомо, переговори між українською та російською делегаціями проходили вже кілька разів, зокрема 28 лютого, 3 та 7 березня .

10 березня міністри закордонних справ України та Російської Федерації зустрілися у Туреччині.

Після паузи, переговори відновилися 14 та 15 березня. Також сторони зустрілися 21 березня, однак відчутного прориву не відбулося.

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Останнього разу переговори стосувалися експорту українського зерна Чорним морем. 22 липня сторони домовилися про це, однак вже наступного дня Росія вдарила по одеському порту.

22 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться справжніх переговорів, бо хоче лише пригальмувати свій відступ.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції з міністром закордонних справ Франції Катрі Колонною закликав інші країни не пропонувати посередництво у переговорах України з РФ, а підтримати нашу країну у боротьбі за свободу. Він наголосив, що Росія своїми діями демонструє небажання мирних переговорів і дипломатичного вирішення конфлікту.

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