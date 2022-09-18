Михайло Подоляк зазначив, що російські стратегії звучать навіть від представників ООН.

Росія не приховує бажання провести мирні переговори та заморозити війну в Україні. Публічні заяви про це вона робить, використовуючи залежні від себе країни, колишніх політиків і політиків другого ешелону.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

"Всі політики другого ешелону або колишні політики як Белрусконі, який заявив, що разом з Меркель може допомогти врегулювати конфлікт. Вчора прозвучала офіційна позиція президента Мексики Лопеса Абрадора, який зафіксував, що потрібно негайно припинити вогонь і почати переговори. Тобто він пропонує зупинитися на тих територіях, які є зараз, і Росія буде продовжувати влаштовувати "Бучі" і "Маріуполі" на захоплених територіях. І таких несподіваних ініціаторів досить багато", - зазначив Подоляк.

При цьому він вказав, що у європейських лідерів вже є певний консенсус. Канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив, що крім України порядок переговорів визначати ніхто не буде.

Крім того, радник глави ОПУ вказав, що є ще одна російська стратегія, яку намагається просувати ООН – це стратегія дрібних переговорів – вирішення окремих питань, щоб знизити загальний градус. За його словами, ця стратегія веде до заморожування конфлікту. Також він підкреслив, що якщо зараз заморозити війну, то Україна отримає новий її виток з новою інтенсивністю, коли Росія вирішить питання з переоснащенням і поповненням резервів.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не планує вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

У свою чергу колишній президент РФ Дмитро Медведєв видав нову порцію нісенітниці, гнівно коментуючи відмову президента України Володимира Зеленського від переговорів з окупантами.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Москва заговорить всерйоз про переговори тільки після того, як позиції її армії максимально ослабнуть.

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