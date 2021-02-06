Питання першого контакту між президентами України та США буде опрацьоване дипломатичними каналами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що дату для першого контакту президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена поки не визначено.

Читайте такожШмигаль наступного тижня відвідає штаб-квартиру НАТОЯк передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода.

Міністр зазначив, що спочатку треба домовитися про телефонну розмову президентів, а потім на неї очікувати.

Кулеба повідомив, що обговорив це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Пан Блінкен у розмові … наголосив, що він хотів якомога раніше поговорити з Україною. Так і сталося на четвертий день його перебування в офісі. Це політичний сигнал про пріоритетність України і про її важливість для Сполучених Штатів. Ми дуже цей сигнал цінуємо", - зауважив глава МЗС.

"Я порушив питання розмови лідерів, безумовно, … вони мають поговорити. Очевидно, що вони поговорять. Але зараз президент Байден займається питаннями внутрішньополітичного порядку денного. Ми будемо шукати дату, коли контакт між ними відбудеться. Це дипломатичними шляхами буде опрацьовано", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Блінкен запевнив його, що США "міцно і твердо стоятимуть поруч з Україною і протидії російській агресії".

Україна на США: співпраця після перемоги Байдена

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого міністр закордонних справ України Кулеба і державний секретар США Блінкен провели телефонну розмову і домовились зробити більш амбітним партнерство між обома країнами.

Блінкен сказав, що виступає за те, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Блінкен запевнив Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

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Автор: Віталій Саєнко