Контакт двох президентів уже готується.

Під час нового контакту президенти США та Росії торкнуться теми України.

Про це в понеділок, 22 листопада, на прес-конференції з главою МЗС Лівану в Москві заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Він зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати для розв'язання українських питань, адже є "нормандський формат" і є "найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі заходів і в наступних рішеннях".

"Це я маю на увазі контактну групу, де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ і Київ за допомогою ОБСЄ і Російської Федерації. І виконувати всі домовленості, які було укладено в Мінську, необхідно саме в цьому форматі", - сказав Лавров.

Однак зустрічі з американською стороною, за його словами, таким механізмам не заважають, адже США "все ж, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" щодо України та нібито "можуть вплинути на Київ сильніше".

Як стверджує Лавров, терміни та формат проведення взаємодії Байдена і Путіна вже обговорюються.

"Під час чергового контакту між нашими президентами, - його час та інші параметри зараз обговорюються, - безсумнівно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав глава МЗС.

"І, повторю ще раз, ми не бачимо необхідності створювати нові формати, але і при минулій адміністрації США в нас були контакти з американськими представниками, не підриваючи авторитет "нормандської четвірки", не зазіхаючи на прерогативи контактної групи, такі контакти цілком корисні для обміну думками та обговорення того, яким чином величезний вплив США на київський режим може бути вжито на користь справі", - додав російський міністр.

Читайте такожУ Кремлі заговорили про нову зустріч Путіна і Байдена до кінця рокуЯк повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій говорилося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, оприлюдненому 21 листопада, заявив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня - на початку лютого 2022 року.

Сьогодні, 22 листопада, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про підготовлюване вторгнення російських військ в Україну може бути ширмою для нібито агресивних устремлінь Києва щодо силового розв'язання проблеми Донбасу. Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує наступ на Донбасі, а шукає шляхи дипломатичного врегулювання збройного конфлікту, розпочатого Росією.

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Автор: Катерина Комолова