Сьогодні суд оголошує запобіжний захід Порошенку / Скріншот

Під будівлею Печерського райсуду в Києві сталась штовханина між прихильниками п’ятого президента Петра Порошенка та представниками поліції.

Прихильники політика хотіли розпалити багаття у бочці, проте правоохоронці це не дозволили.

19 січня під судом зібралась акція на підтримку Порошенка, якому сьогодні оголосять запобіжний захід.

ОНОВЛЕНО. 12:30 Під судом – нові сутички. Правоохоронці забирають бочки, які принесли громадяни. Журналісти стверджують, що поліція розпилила сльозогінний газ, який потрапив і на співробітників ЗМІ. 

Водночас протестувальники продовжили розставляти намети.

За словами кореспондентів, на місці чергують представники Нацгвардії, спецпризначенці і поліція. Правоохоронці намагалися відтіснити протестувальників від наметів.

Самі учасники акції кажуть, що бочки хотіли запалити для підтримки "духу" протесту.

Суд над Порошенком - мітинг на підтримку політика під будівлею суду

Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022
Фото Прихильники Порошенка чекають на вердикт суду 19 січня 2022

Рішення щодо запобіжного заходу Порошенку обирають у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Нардеп повернувся до України через місяць після того, як проігнорував вручення повістки на допит до ДБР.

Порошенка підозрюють в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду й створення терористичної організації.

Раніше у рамках цієї справи про держзраду про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" й куму Путіна Віктору Медведчука. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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