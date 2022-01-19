Під будівлею Печерського райсуду в Києві сталась штовханина між прихильниками п’ятого президента Петра Порошенка та представниками поліції.
Прихильники політика хотіли розпалити багаття у бочці, проте правоохоронці це не дозволили.
19 січня під судом зібралась акція на підтримку Порошенка, якому сьогодні оголосять запобіжний захід.
ОНОВЛЕНО. 12:30 Під судом – нові сутички. Правоохоронці забирають бочки, які принесли громадяни. Журналісти стверджують, що поліція розпилила сльозогінний газ, який потрапив і на співробітників ЗМІ.
Водночас протестувальники продовжили розставляти намети.
За словами кореспондентів, на місці чергують представники Нацгвардії, спецпризначенці і поліція. Правоохоронці намагалися відтіснити протестувальників від наметів.
Самі учасники акції кажуть, що бочки хотіли запалити для підтримки "духу" протесту.
Суд над Порошенком - мітинг на підтримку політика під будівлею суду
Рішення щодо запобіжного заходу Порошенку обирають у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.
Нардеп повернувся до України через місяць після того, як проігнорував вручення повістки на допит до ДБР.
Порошенка підозрюють в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР".
Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду й створення терористичної організації.
Раніше у рамках цієї справи про держзраду про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" й куму Путіна Віктору Медведчука. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.
6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.