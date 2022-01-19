Прокурори просили суддю взяти Порошенка під варту з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень.

Під будівлею Печерського райсуду в Києві сталась штовханина між прихильниками п’ятого президента Петра Порошенка та представниками поліції.

Прихильники політика хотіли розпалити багаття у бочці, проте правоохоронці це не дозволили.

19 січня під судом зібралась акція на підтримку Порошенка, якому сьогодні оголосять запобіжний захід.

ОНОВЛЕНО. 12:30 Під судом – нові сутички. Правоохоронці забирають бочки, які принесли громадяни. Журналісти стверджують, що поліція розпилила сльозогінний газ, який потрапив і на співробітників ЗМІ.

Водночас протестувальники продовжили розставляти намети.

За словами кореспондентів, на місці чергують представники Нацгвардії, спецпризначенці і поліція. Правоохоронці намагалися відтіснити протестувальників від наметів.

Самі учасники акції кажуть, що бочки хотіли запалити для підтримки "духу" протесту.

Суд над Порошенком - мітинг на підтримку політика під будівлею суду

Рішення щодо запобіжного заходу Порошенку обирають у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Нардеп повернувся до України через місяць після того, як проігнорував вручення повістки на допит до ДБР.

Порошенка підозрюють в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду й створення терористичної організації.

Раніше у рамках цієї справи про держзраду про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" й куму Путіна Віктору Медведчука. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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