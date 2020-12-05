У червні Порошенко отримав підозру в межах однієї зі справ, де він фігурує.

Кримінальні провадження щодо нардепа та п'ятого президента України Петра Порошенка не є політичним переслідуванням.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

Вона назвала діючого президента Володимира Зеленського першим, хто не відкриває справи проти своїх ворогів та не закриває проти друзів.

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"Тобто, мені здається, що пан Порошенко має розуміти, що він такий же, як і інші пани. І тут точно не йдеться про політичне переслідування. Тому що багато справ були відкриті безпосередньо по рішеннях судів. Будемо дивитись, як будуть ці справи розслідуватися. В нас різні органи слідства стосовно пана Порошенка. І ДБР розслідує, і НАБУ розслідує", - заявила Венедіктова.

Відповідаючи на питання, чи не виявляться справи щодо Порошенка політичною "мильною бульбашкою", яка лопне, Венедіктова відповіла:

"Ви знаєте, мені здається, що питання просто мильних бульбашок воно відійшло. За такі речі настає кримінальна відповідальність. Якщо б я не вважала можливим підписати цю підозру, я б її не підписувала. Але в мене є і професійна сатисфакція".

Підозра Порошенку: що відомо про справу

10 червня Офіс генерального прокурора повідомив Петру Порошенку про підозру у виданні "явно злочинного наказу".

За даними слідства, Порошенко підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – Голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Хто такий Сергій Семочко

Сергій Семочко обіймав посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки з 31 липня 2018 року по 12 квітня 2019 року. За даними журналістського розслідування, Семочко володіє нерухомістю вартістю понад 200 млн грн, а у членів його родини - російське громадянство та бізнес у Криму. Крім того, згідно з даними розслідування, під час роботи Семочка у контррозвідці від фармацевтичних компаній вимагали хабарі.

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Автор: УНІАН