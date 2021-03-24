Поки Харків перебуває у «помаранчевій» зоні.

Підприємці, які можуть зіткнутися з обмеженнями роботи через карантин, отримають компенсацію від міста і держави. Про це заявив в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

Він уточнив, що до 8 тисяч гривень від держави місто додасть кошти, аби повністю покрити середню зарплату. «Підприємці не повинні страждати. Ми візьмемо середню заробітну плату по області, віднімемо 8 тисяч гривень і компенсуємо різницю», - сказав Терехов.

Читайте такожВ.о. міського голови Харкова Терехов: "Вибори мера мають відбутись якомога швидше"За словами в.о. мера Харкова, зараз важливо знизити зростання захворюваності, тому необхідно дотримуватися правил безпеки, тримати дистанцію, користуватися дезінфікуючими засобами, носити маски.

Поки Харків знаходиться в «помаранчевій» зоні. Але якщо місто потрапить в «червону» - будуть введені обмеження. Транспорт при цьому продовжить працювати.

«Я категорично проти закриття метрополітену, в якій би зоні ми не були. При цьому ми повинні дотримуватися всіх епідеміологічних заходів у міському електротранспорті та маршрутних автобусах, де велике скупчення людей. На жаль, ми перейшли в «помаранчеву» зону, але інші області та міста увійшли в неї раніше. Це говорить про те, що ми правильно виконуємо всі запропоновані заходи», - зазначив Терехов.

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Автор: Григорій Бондар