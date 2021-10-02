Напередодні з’явилось відео, у якому пара зізналася у стосунках.

Нардепку від "Слуги народу" Єлизавету Ясько, яка зізналася у стосунках з екс-президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі, у мережі розкритикували колеги по парламенту.

Жвава дискусія у ніч на 2 жовтня тривала у коментарях на сторінці Ясько.

Зокрема, депутатка від "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе поцікавилася у жінки, чи розлучився вже Саакашвілі зі своєю дружиною Сандрою Руфолс.

На що Ясько прямої відповіді не дала, але заявила: "Який жах і сором! Це те питання, яке вас хвилює в цій ситуації?"

До розмови долучилася однопартійка Климпуш-Цинцадзе Ірина Геращенко, зауваживши, що "Іванна точно має право задавати ті питання, які її цікавлять. Михаїл завжди озвучував, що думав".

У коментарі Telegram "Политика Страны" Ясько теж відмовилась прямо відповідати, чи розлучився Саакашвілі зі своєю попередньою дружиною, але натякнула, що все ж ідеться про розрив стосунків.

"Михаїл виклав відео, у якому сказав, що він дякує за своє минуле. Думаю, цього достатньо, щоби зрозуміти, про що ми говоримо. Мені хотілося б, щоби люди думали у першу чергу про громадянина, який і в Україні, і в Грузії несе великі ризики", – зазначила Ясько.

Що передувало

Увечері, 1 жовтня, з’явилось відео, як голова Виконавчого комітету реформ в Україні й колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі та народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного.

Ясько заявила, що це відео було записано до від‘їзду Саакашвілі до Грузії, а також підтвердила, що перебуває у стосунках з екс-президентом Грузії.

Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо

У п'ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Його заарештували місцеві правоохоронці. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії. Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Адвокат Бека Басілая назвав затримання Саакашвілі "політичним актом" і додав, що не зміг поспілкуватися із затриманим.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляло, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Автор: Віолетта Орлова