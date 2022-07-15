Північнокорейський МЗС заявив, що "Україна не має права підіймати питання суверенітету після приєднання до несправедливих і незаконних дій США, які порушили суверенітет Пхеньяна".

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Міністерство закордонних справ КНДР (Північної Кореї) випустило заяву з реакцією на розрив дипломатичних відносин з боку України після визнання Пхеньяном терористів Л/ДНР.

Про це повідомляє Reuters.

Північнокорейський МЗС заявив, що "Україна не має права підіймати питання суверенітету після приєднання до несправедливих і незаконних дій США, які порушили суверенітет Пхеньяна".

У КНДР також зазначили, що ядерна і ракетна програми Пхеньяна є "засобом самооборони", а також звинуватили США у "ворожій політиці" через санкції та військові навчання з Південною Кореєю.

"Ми будемо і надалі зміцнювати та розвивати дружбу і співробітництво з усіма країнами, які поважають наш суверенітет і ставляться до нас прихильно, на основі принципів суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи та взаємної поваги", — сказано в заяві МЗС КНДР.

Розрив дипвідносин з КНДР:

13 липня 2022 року Міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносин з Північною Кореєю через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

Зовнішньополітичне відомство рішуче засудило рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій і Луганській областях України.

У МЗС України заявили, що це спроба підірвати суверенітет і територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН і основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій і Луганській областях є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

У відповідь на такий недружній акт Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з корейською Народною Демократичною Республікою. Крім того, політичні та економічні контакти з КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

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