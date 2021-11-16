Рішення пов’язане з процесом переоформлення організаційної структури проекту.

Німеччина зупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це йдеться у повідомленні Федерального мережевого агентства.

"Федеральне мережеве агентство сьогодні тимчасово призупинило процедуру сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора транспортної мережі", - йдеться у повідомленні.

Федеральне мережеве агентство вивчило документацію та помітило в ній деякі порушення німецького законодавства.

Читайте такожРосія використовує газ як зброю чи ні: думки США та України розійшлисяРегулятор дійшов висновку, що сертифікація оператора Nord Stream 2 можлива тільки після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

Для відновлення процесу сертифікації компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream 2 AG, зареєстрована у Швейцарії, вирішила створити дочірню компанію в Німеччині для роботи з німецькою частиною лінії. Регулятор чекає, доки Nord Stream 2 AG передасть активи дочірній компанії. Для продовження сертифікації оператор має подати нову заявку від імені дочірнього підприємства.

"Процес сертифікації буде припинено доти, доки передачу основних активів дочірній компанії не буде завершено, і Федеральне мережеве агентство не зможе перевірити документи, подані дочірньою компанією", - повідомили у регуляторі.

На тлі новин про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" спотові котирування газу підскочили на 11%. Водночас акції "Газпрому" впали на 2%.

Що потрібно знати про "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу"Північний потік-2". Його запустять після сертифікації, як прогнозують, на початку 2022 року.

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Автор: Марта Гичко