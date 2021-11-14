Газогін може підірвати європейську безпеку, вважає очільниця британського МЗС.

Міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс закликала Європейський Союз переглянути залежність від Росії у постачанні газу, заблокувавши дію газогону "Північний потік-2".

Такий заклик чиновниці оприлюднило видання Deutsche Welle з посиланням на британську газету Sunday Telegraph.

"Це (газопровід – Ред.) ризикує підірвати європейську безпеку, давши змогу Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, попри пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів", – заявила Трасс в інтерв'ю виданню.

"Я хочу, щоб до нас приєднались усі наші друзі в Європі", – закликала Трасс. Вона додала: "Це означає виступити разом, наприклад, проти експлуатації газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожРосія використовує газ як зброю чи ні: думки США та України розійшлисяТрасс наголосила, що натомість варто поглиблювати інвестиційні та торговельні зв'язки з тими країнами, які слідують правилам та дозволяють процвітати вільній ринковій економіці.

Раніше повідомлялось, що 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2".

У ФРН поки не вирішили, чи залучати Київ до процесу сертифікації.

Нагадаємо, радник держсекретаря США Амос Хохштайн вважає, що Росія наближається до ситуації використання газу в якості зброї. Хохштайн зазначив, що РФ повинна постачати газ через українську газотранспортну систему, якщо готова постачати його через газопровід "Північний потік-2".

26 жовтня Міністерство економіки Німеччини за результатами проведеного аналізу оголосило, що сертифікація трубопроводу "Північний потік-2" не загрожуватиме поставкам газу до Європейського Союзу.

Раніше генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що російський газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід України, не створює ніякої додаткової цінності для Європи.

Що треба знати про "Північний потік-2" – довідка УНІАН

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу"Північний потік-2". Його запустять після сертифікації, як прогнозують, на початку 2022 року.

Автор: Лариса Бекета