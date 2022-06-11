Санкції з часом матимуть більші наслідки, особливо якщо Європа значно скоротить імпорт нафти й газу.

Економіка Росії впаде на 15% цього року і на 3% у 2023 році через санкції країн Заходу, вихід компаній з російського ринку, "відтік мізків" і обвал експорту.

Таким чином, 15-річне економічне зростання Росії буде втрачене, пише Reuters із посиланням на Інститут міжнародних фінансів (IIF).

Західні санкції після вторгнення РФ в Україну спричинили "повну дезінтеграцію 30 років інвестицій", повідомила заступник головного економіста IIF Еліна Рибакова.

За її словами, якщо Європа відмовиться від експорту російських енергоносіїв, економіка РФ зазнає ще більших втрат у середньостроковій перспективі.

Зазначається, що поки економіка Росії різко сповільнюється, а платіжна спроможність населення скорочується, сплеск цін на нафту і газ – основний російський експорт – підняв профіцит рахунку поточних операцій країни до рекордного рівня за останні місяці.

Утім, за словами Рибакової, не слід помилково вважати, що цей профіцит, а також зміцнення рубля після початкового обвалу, означає, що російська економіка тримається краще, ніж очікувалося.

Санкції з часом матимуть більші наслідки, особливо якщо Європа значно скоротить імпорт нафти й газу.

За прогнозом IIF, валове накопичення основного капіталу Росії скоротиться на 25% у 2022 році, імпорт – на 28%, а експорт – на 25%.

"Попри важливі кроки, зроблені з кінця лютого, ми далекі від піку санкцій. Додаткові можливі заходи, наприклад, пов'язані з фінансовою системою та/або ключовим російським експортом (та імпортом), можуть призвести до драматичних наслідків для російської економіки, а також здатності уряду продовжувати війну в Україні. Однак витрати на такі заходи також можуть бути значними і для країн, які вводять санкції", - зазначають у IIF.

Рибакова, щойно повернувшись із поїздки до Києва, також сказала, що в той час як велика увага приділяється витратам на відбудову, Україна опинилася на межі кризи платіжного балансу, оскільки війна завдала удару по її економіці. "Зараз необхідна підтримка України", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами експертів, на яких посилається агентство Bloomberg, Росія зіткнеться з найглибшим економічним спадом майже за три десятиліття на тлі тиску санкцій, введених США та союзниками.

Основні мінуси – це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також збільшення відтоку іноземних компаній.

Без урахування цих факторів і ґрунтуючись лише на поточних санкціях, вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році та близько 5% у 2023 році.

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