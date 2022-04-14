Фракція "Слуга народу" не голосуватиме за запровадження відповідальності для чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися під час воєнного стану, зокрема, за законопроект №7265.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
"Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", - пояснив депутат.
Арахамія вважає, що запропонована у законопроекті норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді потрібно досягти: покарати кілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. "Шукатимемо інші способи покарання цих осіб", - зазначив він.
"Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям", - підсумував керівник фракції "Слуга народу".
Як повідомлялося, в українському парламенті зареєстрували законопроєкт про обов'язкове повернення в Україну чоловіків, які перебувають за кордоном, під час воєнного стану, який, серед іншого, передбачає запровадження кримінальної відповідальності для тих, хто не повернувся до України після оголошення воєнного стану.