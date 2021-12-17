Політик змушений був публічно вибачитися перед колегою.

Членкиня міської ради Кракова (Польща) Алісія Щепаньська звинуватила свого колегу Славомира Петшика у тому, що він змушував її зайнятися сексом з учасником делегації зі Львова.

Про це повідомляє Wyborcza.pl.

За словами Щепаньської, це сталося під час неофіційної частини візиту українських політиків зі Львова. Петшик начебто наполягав, щоб вона вступила у статевий контакт з одним із гостей міста, заявивши, що "рада платить натурою за послуги".

Жінку обурила пропозиція колеги. Вона негайно звернулася до голови міської ради з вимогою розслідувати ситуацію. Наразі цю справу передали до дисциплінарного комітету.

Водночас сам Славомир Петшик не приховує, що подібна розмова була. Однак він заперечує, що хотів схилити колегу до сексу з учасником делегації зі Львова. Політику довелося публічно вибачитися перед своєю колегою.

"Перепрошую радницю Щепаньську за те, що під час вечері з делегацією зі Львова я використав невдалі фрази у спілкуванні з нею, які були сприйняті як образа", - написав він у Facebook.

При цьому імені політика зі Львова, який фігурує у скандалі, не називають.

Як повідомляв УНІАН, у США жінка випадково запросила батька на пряму трансляцію сексу зі своїм чоловіком.

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Автор: Марта Гичко