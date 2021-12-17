Матір за 20 тисяч гривень передала свою 15-річну доньку для сексуальної експлуатації в закладі розпусти в одному з курортних регіонів.

У Хмельницькому до 6 років ув’язнення засуджено жінку, яка намагалася продати неповнолітню доньку в сексуальне рабство.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Читайте такожВіртуальне рабство замість шоу: аферисти "розводять" охочих взяти участь у "Холостяку" українокЗазначається, що у червні 2019 року 44-річна жінка за 20 тис. грн передала свою на той час 15-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації.

"Дівчинка-підліток мала надавати інтимні послуги в закладі розпусти в одному з курортних регіонів, але матір це жодним чином не бентежило", - йдеться у повідомленні.

Жінку затримали, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У поліції додали, що раніше вона вже притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини. Крім того, сама зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу.

14 грудня Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України та визначив їй покарання у вигляді 6 років ув’язнення.

Раніше УНІАН повідомляв про трьох українок, які потрапили в сексуальне рабство у Португалії. Дівчатам обіцяли роботу, однак після приїзду відібрали документи та змусили до проституції.

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Світлана Макринська