Жінка досі не розуміє, як увімкнула цей прямий ефір.

У США жінка випадково запросила батька на пряму трансляцію сексу зі своїм чоловіком.

Про це повідомляє Independent.

Глядачами прямого ефіру стали ще 45 людей. Жінка зізналася, що досі не знає, як виникла ситуація з трансляцією. За її словами, напередодні вона поклала телефон, не блокуючи пристрій, і випадково натиснула не ту кнопку.

Читайте такожПоліцейські займалися сексом у службовому авто, ігноруючи виклики"Я плакала тиждень поспіль, думаючи, що моє життя закінчилося. А мій чоловік досі думає, що це весело", - сказала вона.

Водночас батько майже відразу завершив перегляд. Після інциденту він поводився так, ніби нічого й не сталося.

Невідомо, скільки ще тривала б ця трансляція, якби не друг пари. Він зрозумів, що ефір увімкнули випадково, тому зателефонував жінці й перервав його.

Як повідомляв УНІАН, у Львові студенти під час онлайн-лекції зайнялися сексом, не вимкнувши перед цим камеру. Відтак, за процесом спостерігали одногрупники та викладач.

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Автор: Марта Гичко