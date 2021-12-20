15,3% українців кажуть, що вони ніколи і не мали надій щодо Зеленського.

58,6% опитаних українців не схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у оприлюднених результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Рівень схвалення діяльності президента Зеленського практично не змінився порівняно з жовтнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 58,6% респондентів не схвалюють діяльність президента Зеленського, схвалюють - 26,4%", - йдеться у результатах опитування.

Водночас, 34,5% респондентів стверджують, що Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%.

Половина респондентів (48%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 15,3% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо Зеленського.

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Як проводилось опитування

Протягом 9-17 грудня КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого (face-to-face) інтерв'ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) було опитано 2 тис. 25 респондентів, які мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25%, 2,2% - для показників, близьких до 12%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Протягом 22-29 червня за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня - друга хвиля, протягом 25-29 жовтня - третя хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-грудня.

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Автор: Таня Поляковська