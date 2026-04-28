Посол США в Україні залишить свою посаду через розбіжності з Трампом, – FT

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Джулі Девіс планує залишити посаду. Як повідомляє Financial Times, причиною стали розбіжності з президентом США Дональдом Трампом та ослаблення підтримки України з боку адміністрації.

Як пише видання з посиланням на джерела, Джулі Девіс планує покинути Київ у найближчі тижні та завершити дипломатичну кар'єру після майже 30 років служби.

Девіс обіймає посаду тимчасового повіреного з травня 2025 року. Вона вже повідомила Держдеп про свій відхід.

Відео дня

Дипломат була розчарована своєю роллю та низкою рішень адміністрації, зокрема кадровими призначеннями, про які дізнавалася зі ЗМІ.

Примітно, що попередня посол США в Україні Бріджит Брінк також пішла з посади з подібних причин. Вона подала у відставку після трьох років роботи в Україні – свою посаду Брінк обіймала з 2022 року.

Кадрові зміни в США

Нагадаємо, кілька днів тому несподівано подав у відставку міністр Військово-морських сил США Джон Фелан. Це вже другий високопоставлений чиновник Пентагону, який залишає оборонне відомство з початку війни проти Ірану.

Раніше у відставку подав директор Національного контртерористичного центру Сполучених Штатів Америки (NCTC) Джо Кент. Причиною свого рішення він назвав війну проти Ірану, стверджуючи, що до атаки США підштовхнув Ізраїль.

Вас також можуть зацікавити новини: