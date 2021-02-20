На засіданні депутати мають розглянути закон про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляється на сайті ВР.

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Засідання скликається на 12:00 23 лютого.

Депутати мають розглянути закон про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента від 18 лютого 2021 року (ресстр. № 4531).

Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку i проведення цього позачергового засідання та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд якого заплановано на ньому.

Що передувало

16 лютого парламент ухвалив закон про відновлення конкурсів на держслужбу (реєстраційний номер 4531), наступного дня його підписав Разумков.

18 лютого президент повернув цей закон до парламенту та закликав депутатів вилучити з нього норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

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Автор: Вікторія Токарєва