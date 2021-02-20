Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту.
Про це повідомляється на сайті ВР.
Читайте також"Побачите більше": Данілов анонсував нові санкції РНБО
Засідання скликається на 12:00 23 лютого.
Депутати мають розглянути закон про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента від 18 лютого 2021 року (ресстр. № 4531).
Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку i проведення цього позачергового засідання та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд якого заплановано на ньому.
Що передувало
- 16 лютого парламент ухвалив закон про відновлення конкурсів на держслужбу (реєстраційний номер 4531), наступного дня його підписав Разумков.
- 18 лютого президент повернув цей закон до парламенту та закликав депутатів вилучити з нього норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram