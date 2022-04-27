Коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється.

Позиція Німеччини щодо підтримки України змінюється, нашій армії буде надано комплекси Gepard.

Про це повідомив у зверненні міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що вчора на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств понад 40 країн - не лише країн ЄС та НАТО – взяли у участь держави Африки, Близького Сходу і Перської затоки, Азійсько-Тихоокеанського регіону.

За його словами, він також мав зустрічі з міністрами оборони різних країн.

"Зокрема, я мав можливість подякувати міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за рішення про надання України комплексів Gepard та інші кроки в підтримку України. Позиція уряду Німеччини змінюється, в тому числі – завдяки позиції особисто пані міністра. Ми це дуже цінуємо", - повідомив міністр.

Резніков сказав, що зустрічався з "великим другом України" – міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

"Роль наших британських партнерів неможливо переоцінити, ми впевнені у їхній надійній підтримці і ніколи не забудемо, хто був поряд з Україною в найскладніший момент", - додав він.

Резніков розповів, що зустрівся з моїми колегами з Канади та Польщі – міністром Анітою Ананд та міністром Маріушом Блащаком.

"З цими державами у України особливі стосунки, це наші стратегічні партнери. Крім військової підтримки, Польща прихистила мільйони наших людей, а Канада завжди була нашим другом і зараз це постійно доводить", - зазначив він.

Міністр повідомив, що також зустрічався з міністрами оборони Нідерландів, Туреччини, Італії, Румунії, Словаччини, Болгарії, Естонії, Литви.

"Кожна з цих держав надає Україні неоціненну підтримку, за яку ми безмежно вдячні. Загалом коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється", - наголосив Резніков.

Як писав УНІАН, Німеччина нарешті схвалила передачу Україні важкого озброєння. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" заявила, що Берлін надасть Україні 30 зенітних танків Gepard.

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