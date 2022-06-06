Джонсону дорікають економічними проблемами в країні, а також скандалом з "карантинними вечірками".

Борис Джонсон ризикує втратити портфель прем'єр-міністра. Питання щодо вотуму довіри винесено на голосування до парламенту сьогодні.

Як повідомляє BBC, необхідні 54 запити від депутатів-консерваторів з проханням про його відставку вже зібрані.

Якщо Джонсон набере 50% (180 депутатів) або більше голосів на свою користь, він отримає 12-місячний імунітет від звільнення.

У разі альтернативного перебігу подій, він буде відсторонений від своїх обов'язків, але залишиться на посаді прем'єра до моменту обрання нового лідера партії. Втім, опитані "Бі-бі-сі" експерти висловлюють сумніви, що ініціаторам вдасться набрати необхідну кількість голосів для позитивного підсумку голосування.

До речі, розмови про відставку Джонсона ходять з початку 2022 року. Причина – скандал, який розгорівся через те, що прем'єра викрили у святкуванні дня народження в розпал коронавірусного локдауна кількома роками раніше.

Сам Джонсон не раз заявляв, що не стане добровільно йти у відставку.

Раніше УНІАН повідомляв, що Джонсон запропонував Україні новий альянс замість вступу до Євросоюзу. Пропозиція начебто вперше прозвучала ще на початку квітня, коли Джонсон приїжджав до Києва.

Модель Європейської співдружності, яку прагне створити Джонсон, визначала б Великобританію як лідера, і включала, крім України, Польщу, Естонію, Латвію і Литву, а також, можливо, трохи згодом ще й Туреччину.

Вас також можуть зацікавити новини: