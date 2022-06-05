Партійне голосування про недовіру до прем'єра має відбутися наступного тижня, 8 числа.

Консерватори хочуть відправити британського прем'єра і за сумісництвом великого друга України Бориса Джонсона у відставку. Голосування щодо вотуму довіри має відбутися у середу, 8 червня.

Про це повідомляє Sunday Times.

Джерела газети вважають, що необхідні 54 листи членів парламенту з вимогою провести голосування або вже зібрані, або будуть зібрані найближчим часом.

У разі винесення вотуму недовіри Джонсон залишиться на посаді прем'єра до моменту обрання нового лідера партії. Водночас опитані BBC експерти висловлюють сумніви, що ініціаторам вдасться набрати необхідну кількість голосів для позитивного підсумку голосування.

Нагадаємо, розмови про відставку Джонсона ходять ще з початку 2022 року. Причина – скандал, який розгорівся через те, що прем'єра викрили у святкуванні дня народження в розпал коронавірусного локдауна двома роками раніше.

Сам Джонсон не раз заявляв, що не стане добровільно йти у відставку.

Раніше УНІАН повідомляв, що Джонсон запропонував Україні новий альянс замість вступу до Євросоюзу. Пропозиція начебто вперше прозвучала ще на початку квітня, коли Джонсон приїжджав до Києва.

Модель Європейської співдружності, яку прагне створити Джонсон, визначала б Великобританію як лідера, і включала, крім України, Польщу, Естонію, Латвію і Литву, а також, можливо, трохи згодом ще й Туреччину.

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