Зеленський зробив акцент на дотриманні прав людини.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Грузії Іраклі Гарібашвілі. Сторони обговорили допуск до затриманого третього президента країни Міхаелу Саакашвілі його матері та лікарів з України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський вказав, що влада Грузії повинна гарантувати повною мірою дотримання його прав відповідно до міжнародного права. При цьому він підкреслив, що неприпустимо застосовувати до громадянина України настільки жорсткі заходи примусу.

Крім того, президент України зазначив, що близькі та мати політика мають право відвідувати Саакашвілі. Також він звернувся до грузинської влади з проханням допустити до політика українських лікарів.

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8 листопада на 39-й день голодування екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі транспортували з в'язниці Руставі до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 (Глданська в'язниця). Адвокати і прихильники екс-президента назвали проведену операцію "викраденням".

Україна розчарована таким кроком грузинської влади. Міністерство закордонних справ направило Грузії ноту з цього приводу і закликало грузинську сторону невідкладно перевезти громадянина України Саакашвілі в цивільний медичний заклад, де були б всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Довідка УНІАН. Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

Автор: Анастасія Горбачова