Російські загарбники вже як півтора місяця тимчасово контролюють Херсон та околиці. Також окупована значна частина Запорізької та менша частина Харківської областей.
Глава держави Володимир Зеленський в ході прес-конференції в Києві на станції метро розповів, як Україна буде відбивати свої території.
"Моя позиція, як президента: все, що вони окупують – ми все повернемо. Це буде не питання 8 років, як з 2014-го, це буде відразу. Це питання зброї. Якщо у нас його буде достатньо, ми почнемо відразу повертати окуповані території", – підкреслив він.
Зеленський зазначив, що бачить зміни щодо західних партнерів з приводу постачання зброї Україні.
"Особливо я бачу зміни у швидкості від США. І якщо ця швидкість буде нарощуватися так само як нам обіцяють, якщо кроки будуть збігатися зі словами як у будь-якої порядної людини і лідера, ми будемо швидше деокупувати наші території, – додав президент.
Як повідомляв УНІАН, росіяни розпочали примусову мобілізацію на захопленій частині півдня України. Йдеться про Херсонську, Запорізьку та Харківську області.