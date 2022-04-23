Якщо у нашої країни буде достатньо зброї, ми почнемо відразу повертати захоплені території, запевнив президент.

Російські загарбники вже як півтора місяця тимчасово контролюють Херсон та околиці. Також окупована значна частина Запорізької та менша частина Харківської областей.

Глава держави Володимир Зеленський в ході прес-конференції в Києві на станції метро розповів, як Україна буде відбивати свої території.

"Моя позиція, як президента: все, що вони окупують – ми все повернемо. Це буде не питання 8 років, як з 2014-го, це буде відразу. Це питання зброї. Якщо у нас його буде достатньо, ми почнемо відразу повертати окуповані території", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що бачить зміни щодо західних партнерів з приводу постачання зброї Україні.

"Особливо я бачу зміни у швидкості від США. І якщо ця швидкість буде нарощуватися так само як нам обіцяють, якщо кроки будуть збігатися зі словами як у будь-якої порядної людини і лідера, ми будемо швидше деокупувати наші території, – додав президент.

Як повідомляв УНІАН, росіяни розпочали примусову мобілізацію на захопленій частині півдня України. Йдеться про Херсонську, Запорізьку та Харківську області.

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