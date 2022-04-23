Президент нагадав, що Україна вимагає звільнення чи обміну людей, заблокованих у місті.

Президент Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію в оточеному росіянами Маріуполі, сьогоднішній день він назвав одним з найскладніших.

Про це глава держави сказав під час прес-конференції в столичному метрополітені в суботу ввечері.

"У Маріуполі зараз складне оточення. Сьогодні - один із найскладніших днів. Вони стріляють і з моря, і з суші, з танків, з артилерії, авіація, з усього. У мене останній сигнал був годину тому від "азовців", хлопців, які там", - розповів він.

Зеленський запевнив, що ЗСУ, коли зможуть дійти до Маріуполя для його розблокування - зроблять це.

"А поки ми пропонуємо ще раз, як будь-які цивілізовані люди, гуманітарне вирішення цього питання. Обмін звичайних цивільних, поранених... Ми хочемо просто вивезти загиблих людей. І до обміну наших військових людей, які захищають Маріуполь, ми також готові. І це запропонували", - зазначив президент.

Він уточнив, що Україна готова до будь-якого формату обміну людей у Маріуполі.

Ситуація в Маріуполі

В останні дні окупанти зосереджувалися на атаках заводу "Азовсталь", де знаходяться сотні цивільних і військових.

19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі". За словами заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

21 квітня під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу російський диктатор Володимир Путін віддав наказ припинити штурм "Азовсталі".

А вчора, 22 квітня, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія не остаточно відмовилася від штурму заводу "Азовсталь" і готується відправити туди росгвардійців та представників Федеральної служби безпеки.