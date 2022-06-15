За словами президента, це буде правильне рішення.

Підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у ЄС.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає Reuters.

"На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки", - зазначив Йоганніс.

Він додав, що у контексті кандидатського статусу були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами.

Макрон, своєю чергою, заявив, що ЄС має надіслати українському народу чіткий політичний сигнал.

Як повідомляв УНІАН, у Європейській комісії 17 червня оголосять висновок стосовно заявки України на членство в Євросоюзі, відповідно до якого вирішуватиметься питання про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: