За співголову фракції «ОПЗЖ» Юрія Бойка готові проголосувати 14,7% респондентів, за лідера партії «ЄС» Петра Порошенка – 14%.

Президентський рейтинг очолює чинний глава держави Володимир Зеленський, за якого, якби вибори відбулися найближчим часом, готові були проголосувати 25,3% українців, у парламентському лідирує партія «Слуга народу» з підтримкою 21,3% українців серед тих, хто визначився.

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Про це йдеться в оприлюднених результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку отримав би Зеленський: його готові підтримати 25,3% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором. Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (14,7%) і Петро Порошенко (14%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Далі йде Юлія Тимошенко (11,9%).

Соціологи зауважують, що, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то 63,5% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 12% – не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

У парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» (21,3% серед тих, хто визначився). За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 18,1% респондентів, за партію «Європейська солідарність» – 15% партію «Батьківщина» – 14,4%, партію «Сила і честь» – 5%.

Балансують на межі проходження Радикальна партія Олега Ляшка (4,4%) та ВО «Свобода» (4,4%).

Як зауважують соціологи, у порівнянні з січнем 2021 року статистично значуще змінилася підтримка: «ОПЗЖ» – підтримка партії знизилася з 24,1% серед тих, хто визначився, до 18,1%; «Батьківщини» – рейтинг зріс з 10,3% до 14,4%. Формально рейтинг партії «Слуга народу» змінився в межах похибки, але водночас є тенденція до певного росту підтримки.

Згідно з дослідженням, якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради, 59% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 11,8% – не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Довідка. Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки з 23 лютого до 1 березня. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів зі 86 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

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Автор: Павло Степанець