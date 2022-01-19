Тепер акція з-під будівлі суду переміститься до Офісу президента.

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов кличе прихильників Петра Порошенка після суду йти до Офісу президента.

Про це екс-секретар РНБО написав на своїй сторінці у Facebook.

"Чи не затісно нам тут? Так? Зараз підемо прогуляємося на Банкову, щоб передати привіт Зе", - написав Турчинов й опублікував фото, на якому прихильники п'ятого президента України стоять під будівлею Печерського райсуду.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд зобов'язав екс-президента здати паспорти для виїзду за кордон.

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Справа Порошенка: що відомо

17 на 19 січня слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов переніс оголошення рішення про запобіжний захід екс-президенту, народному депутату Порошенку. Сторона обвинувачення просила суд взяти екс-президента під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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