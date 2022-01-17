Рішення суду мають оприлюднити за кілька днів.

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов оголосить рішення про запобіжний захід екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку 19 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив секретар засідання.

За його словами, слідчий суддя вийде із нарадчої кімнати о 14:00 19 січня.

Читайте також"Поехали, твою мать": Порошенко пояснив, чому втікав від слідчих ДБРРаніше прокурори заявили, що сторона обвинувачення просила суд взяти Петра Порошенка під варту із можливістю внесення застави у розмірі близько 1 млрд грн.

Справа Петра Порошенка – що треба знати

17 грудня Державне бюро розслідувань повідомило, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля із захопленої частини сходу України та сприяння так званим "ЛНР" та "ДНР".

В той же день політик покинув українську територію.

Порошенко не отримав повідомлення про підозру особисто, тому документ відправили за місцем проживання, реєстрації та на роботу.

Провадження правоохоронці розслідують за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Держрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

Колишній президент пообіцяв, що повернеться в Київ 17 січня.

Пізніше стало відомо, що у столиці Печерський райсуд заарештував все майно нардепа та його активи.

Політик повернувся в Київ 17 січня й вирушив на засідання суду, в результаті якого йому мали обрати запобіжний захід.

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