Деталей нового проекту Притула поки не розкрив.

Колишній кандидат у мери Києва, екс-телеведучий Сергій Притула, який нещодавно вийшов з лав партії "Голос", допустив створення нової політичної сили.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

За словами Притули, його "максимально цікавить" наступна парламентська кампанія.

"Я в принципі не відкидаю [створення партії]. Це вже буде трохи інша історія ніж та, що була з "Голосом". Тут я збираюсь очолювати процес", - запевнив Притула.

Він уточнив, що в реалізації цих планів йому допомагають колеги та команди з регіонів, зокрема - з "Голосу".

"У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо", - сказав Притула.

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що покидає "Голос", і розкритикував керівництво партії.

При цьому раніше, наприкінці квітня Притула висловлював готовність очолити "Голос". Зараз же політсилу очолює народний депутат Кіра Рудик: у березні 2020-го вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який заявив у червні про вихід з парламенту.

У "Голосі" своєю чергою заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

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Автор: Юрій Годован