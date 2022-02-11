Очільник ОП підкреслив, що війна на території України - це європейська і світова проблема.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що про безпеку в Європі не можна говорити без припинення війни в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Єрмак нагадав, що Україна має чітку позицію щодо превентивних санкцій до Росії.

"Ми вважаємо, що треба говорити про гарантії безпеки України вже сьогодні. Не треба нічого чекати… Сьогодні без припинення війни в Україні не може бути європейської системи безпеки. І сьогодні ми теж про це дуже чітко і багато разів говорили", - зазначив він.

Керівник ОП також додав, що важливою є й енергетична безпека, тому Україна розглядає "Північний потік-2" як її частину.

"Згідно з домовленостями Німеччини та Сполучених Штатів Америки Україна повинна отримати певні гарантії", - підкреслив він.

За словами Єрмака, Україна вірить у те, що її партнери виконають свої зобов’язання і "Україна отримає не тільки гарантії економічної, а й загальної безпеки".

"Ми не можемо сьогодні говорити про будь-яку безпеку в Європі без припинення війни у центрі Європи і без забезпечення реальної та ефективної безпеки України. Я думаю, що всі партнери, всі європейські країни зацікавлені в цьому. І повірте мені, все, що сьогодні відбувається в Україні безпосередньо стосується (Європи та світу - УНІАН), це лише може здаватися, що це українська проблема, але це європейська і світова проблема", - наголосив він.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.