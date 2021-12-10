Президент переконаний, що перед зовнішньою загрозою опозиція і влада повинні мати єдину позицію.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не можна нагнітати ситуацію з приводу наступу військ Російської Федерації.

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "1+1".

"Я про це відверто говорив і нашим європейським колегам. Вони всі кажуть: Росія дуже потужна. Вона сильна. А хто її такою робить? Всі ви, коли ви боїтеся цих викликів. Ви всі говорите про це медійно. А потім президент РФ вірить в те, що Росія може робити те, що вона хоче... Ми самі це робимо... Невже ми, коли ми всередині України говоримо: "Що ми можемо проти Росії? Лаємося! Опозиція [каже] одне, провладні сили - інше. У нас різні позиції", - сказав Зеленський.

На його думку, якщо хтось в Україні каже, що нібито війська Путіна через дві години можуть бути в Києві, і коли росіяни бачать, що всередині України потужності немає, то у президента РФ створюється враження, що російські війська дійсно за дві години можуть дістатися до столиці України.

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"Ми самі постійно так робимо. Ми самі постійно робимо культ. Ось що відбувається. І так і бояться європейці. Так і Сполучені Штати радяться з тими чи іншими країнами Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

"Ми зробили все, щоб Росія сьогодні сказала Сполученим Штатам Америки ,що" ми не збираємося вдиратися!",- заявив Зеленський.

Можлива агресія РФ - довідка УНІАН

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну заклопотаність в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових в кордон з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розмістила біля кордонів України і на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Автор: Віталій Саєнко