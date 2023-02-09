Постпред України в ООН також відреагував на заклики "зупинити війну за будь-яку ціну".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що російський диктатор Володимир Путін ставиться до своєї країни як до ферми з виробництва гарматного мʼяса. Він додав, що воєнна поразка Росії неминуча, якщо російський злочинний режим не виконає вимоги Генасамблеї ООН та Міжнародного суду ООН і не виведе свої війська з України.

Як повідомляє "Укрінформ", у середу, 8 лютого 2023 року, на засіданні Радбезу ООН Кислиця також зазначив, що Статут ООН та міжнародне право будуть основою для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні, злочини проти людяності та за злочин агресії.

Він додав, що Путін "вихолостив свою націю і продовжує ставитися до своєї країни як до тваринницької ферми, щоб виробляти дедалі більше гарматного м'яса".

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Також постпред України при ООН відреагував на заклики "зупинити війну за будь-яку ціну, у тому числі ціною української території, ціною прощення за втрачені українські життя і землі". Він навів слова Махатми Ганді, який висловився щодо своєї держави: "Я вважаю за краще, щоб моя країна вдалася до зброї для захисту своєї честі, аніж боягузливо стояла чи залишалася безпорадним свідком власної ганьби".

Кислиця зауважив, що Рада Безпеки ООН досі толерує присутність воєнних злочинців у кріслі Радянського Союзу, тому не може виконати своє завдання щодо підтримання миру і безпеки у світі.

"Якщо Рада Безпеки залишається знерухомленою самими лиходієм і не може його покарати, то ми, усі відповідальні країни, маємо зробити цю роботу за РБ для нашого спільного блага, як сказано в перших рядках Статуту ООН, щоб врятувати прийдешні покоління від цього пекла війни", – наголосив він.

Сергій Кислиця: заяви постпреда України при ООН

Постійний представник України в Організації Обʼєднаних Націй Сергій Кислиця емоційно звернувся до членів Радбезу ООН після ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі. У дописі він також додав зображення із портретами 15 членів Радбезу ООН, де фото постпреда РФ Небензі наче облите кров’ю.

Коли постійний представник РФ при ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки заявив, що Москва готова до "досягнення цілей" у війні проти України будь-яким шляхом – переговорами чи бойовими діями, Кислиця порівняв Росію з водоростями.

Наприкінці листопада 2022 року Сергій Кислиця заявив, що Україна може офіційно називати Росію Московією. За його словами, свою нинішню назву країна-окупант "все одно вкрала".

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